Padres espanhóis rezam para Papa 'ir ao céu o quanto antes'

Durante as apresentações, o religioso Gabriel Calvo Zarraute, padre da diocese de Toledo, afirmou que também "reza muito pelo Papa, para que ele possa ir para o céu o mais rápido possível".

Após o comentário, o sacerdote norte-americano Charles Murr acrescentou: "Também me uno às orações do padre Gabriel pelo Santo Padre". Na sequência, Calvo Zarraute responde: "Somos muitos de nós com essa intenção".

O moderador, por sua vez, diz que é preciso "ver se conseguimos rezar mais".

As declarações foram duramente criticadas nas redes sociais e fizeram os próprios religiosos se manifestarem, reconhecendo que os comentários são de "mau gosto" e "não expressam desejos de morte do Papa".

Logo depois, o arcebispo de Toledo emitiu um comunicado oficial no qual afirma "não ser absolutamente responsável pelas declarações expressas naquele canal do YouTube", manifestando "o seu repúdio a qualquer manifestação de descontentamento para com a pessoa e o ministério do Santo Padre".

A nota acrescenta ainda que "não estão excluídas outras medidas corretivas" para "aqueles que são chamados a ser ministros de Cristo". (ANSA).