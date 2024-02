SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - "A inflação está caindo mais rapidamente do que o esperado", disse o governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, falando à margem do G20 em São Paulo, no Brasil. (ANSA).

