Papa Francisco é alvo de conservadores em documento anônimo

CIDADE DO VATICANO, 29 FEV (ANSA) - O papa Francisco voltou a ser alvo da ala conservadora da Igreja após um documento divulgado nesta quinta-feira (29) definir as sete prioridades de um suposto próximo conclave "para reparar a confusão e a crise criada" pelo atual Pontificado.

O texto foi publicado no site conservador "La nuova bussola quotidiana" ("A nova bússola diária", em tradução livre) em seis idiomas diferentes - italiano, inglês, francês, espanhol, alemão e polonês - e seu autor principal é um cardeal, cuja identidade não foi revelada, que coletou sugestões para garantir uma "reflexão sobre as prioridades da Igreja".

O religioso anônimo destaca que o Pontificado de Jorge Bergoglio ficou marcado pela solidariedade com os pobres e marginalizados, além da preocupação com as questões ambientais, mas tem "deficiências igualmente evidentes".