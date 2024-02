Parlamento Europeu aprova acordo comercial UE-Chile

Pela primeira vez em um acordo da UE, há um capítulo dedicado ao comércio e ao gênero, com o compromisso de ambas as partes em eliminar a discriminação contra as mulheres.

No âmbito do pilar comercial, cerca de 99,9% das exportações da UE estarão isentas de tarifas, exceto para o açúcar, com um aumento do valor das exportações da UE em até 4,5 bilhões de euros. Os produtos agrícolas mais sensíveis estão isentos da liberalização.

Entre esses estão carnes, alguns produtos hortícolas e azeite de oliva. O acordo agora precisa ser ratificado pelos 27 Estados membros.

"Estou satisfeito que o Parlamento da UE tenha dado forte apoio ao fortalecimento dos laços políticos e econômicos com o Chile, aprovando por grande maioria o novo acordo. Aguardamos sua rápida ratificação pelos Estados membros e pelo Chile", escreveu o Alto Representante da UE para Política Externa, Josep Borrell. (ANSA).

