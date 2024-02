Putin ameaça Ocidente em discurso à nação

MOSCOU, 29 FEV (ANSA) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pronunciou nesta quinta-feira (29) seu discurso à nação e fez ameaças ao Ocidente, após o mandatário da França, Emmanuel Macron, ter ventilado a hipótese de enviar tropas à Ucrânia.

"Começaram a falar sobre a possibilidade de mandar contingentes militares da Otan à Ucrânia. Vamos lembrar o destino daqueles que, no passado, enviaram seus contingentes a nosso país. Agora as consequências seriam muito mais trágicas", disse Putin diante do Parlamento.

"Tudo aquilo que o Ocidente está cogitando levaria à ameaça de um conflito com armas nucleares e, portanto, à aniquilação da civilização", acrescentou.