Representantes da Itália no G20 fazem balanço de Itália e mundo

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - Por Patrizia Antonini - A resiliência geral da economia global, apesar dos choques dos últimos anos, "é superior ao que esperávamos", embora o "pico de crescimento global" esperado seja "ainda insatisfatório e heterogêneo entre os países". E, apesar da inflação estar "caindo rapidamente, mais rapidamente do que o esperado apenas alguns meses atrás", a eventual decisão de flexibilizar a política monetária "será tomada com base em uma clara evidência de uma trajetória estável de retorno à dinâmica dos preços".

Esta é a clara fotografia da situação econômica do G20 traçada pelo governador do Banco da Itália, Fabio Panetta, que, junto com o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, participou dos dois dias de trabalhos em São Paulo, no Brasil, onde ministros das Finanças e governadores de bancos centrais se reuniram.

Uma reunião econômica em São Paulo que, em suas últimas etapas, viu uma negociação intensa sobre o comunicado final.