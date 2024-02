Ricciardo surpreende e lidera 1º treino livre da F1 em 2024

SÃO PAULO, 29 FEV (ANSA) - O australiano Daniel Ricciardo, da Racing Bulls (antiga AlphaTauri), foi o mais rápido no primeiro treino livre do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, que abre a temporada da categoria.

Com pneus macios, Ricciardo anotou um tempo de 1m32s869, ainda distante da melhor marca registrada na pré-temporada no mesmo circuito: 1m29s921, de Carlos Sainz, da Ferrari.

Além disso, o TL1 foi realizado de dia, enquanto a classificação e o GP do Bahrein acontecem no anoitecer, com condições de pista diferentes.