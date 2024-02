Taxar bilionários é 'chave para desafios', diz Haddad no G20

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou a taxação dos chamados super-ricos como um dos principais temas da agenda do G20 das Finanças em São Paulo, a ponto de Haddad defender a aprovação de uma "declaração sobre tributação internacional" até a reunião ministerial do grupo prevista para julho.

"Consultaremos todos os membros e trabalharemos em conjunto para termos um documento equilibrado, porém ambicioso e que reflita nossas legítimas aspirações", acrescentou.

Segundo Haddad, é preciso "diminuir as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nossos sistemas tributários para não pagar sua justa contribuição" à sociedade.

"Os bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre zero e meio por cento de sua riqueza.

Colegas, eu sinceramente me pergunto como nós, ministros da Fazenda do G20, permitimos que uma situação como essa continue", declarou Haddad.

O petista reconheceu a existência de "diferentes visões" sobre o assunto no grupo, mas salientou que a "tributação da riqueza deveria constituir um pilar da agenda de cooperação internacional" em tema de impostos.