Arqueólogos descobrem novo afresco em Pompeia

NÁPOLES, 1 MAR (ANSA) - Escavações no sítio arqueológico de Pompeia, no entorno de Nápoles, na Itália, revelaram novas maravilhas da antiga cidade do Império Romano, incluindo um afresco retratando os irmãos Frixo e Hele, da mitologia grega.

"A história se repete, se trata de um belíssimo afresco, em ótimo estado de conservação", anunciou o diretor do Parque Arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

A fala fez referência à restauração, escavação e valorização da "Casa de Leda", onde, em 2018, os arqueólogos também encontraram o afresco erótico "Leda e o Cisne".