Ditadura de Pinochet vendeu 55 crianças na Itália

O dado inédito que emergiu dos arquivos empoeirados da polícia civil, mas vivo na carne e na memória das vítimas, que muitas vezes nem têm uma foto para chorar, foi divulgado durante o quarto congresso da Fundação Filhos e Mães do Silêncio, no contexto do lançamento da campanha de busca.

Uma iniciativa que, graças à colaboração com a agência Cheil Chile, poderá contar com imagens criadas do zero de como esses bebês poderiam ser hoje. Uma operação viável graças à combinação de genética digital e inteligência artificial, com vídeos e fotos que serão divulgados nos países de pesquisa.

"Uma história cruel, que atingiu especialmente as famílias mais pobres do campo", explicou a presidente da Fundação, Marisol Rodríguez. Foi revelado que há 1.144 denúncias de menores destinados a famílias na Suécia (178), Chile (119), Estados Unidos (90), Itália (55), França (30) e outros países.

"Em 50 anos, ninguém nunca os procurou", destacou Rodríguez.

Esmeralda Maya contou à ANSA sobre o nascimento de seus gêmeos, em 1990, no hospital Paula Jaraquemada, em Santiago. A parteira disse a ela que teve dois "menininhos e que ela os veria no dia seguinte na incubadora". Esmeralda foi ao banheiro.

Ela ouviu os comentários das enfermeiras sobre a beleza de seus bebês. Mas quando voltou à maternidade, disseram que os bebês haviam morrido meia hora após o nascimento.