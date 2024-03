Ferragni nega que suposta separação seja 'saída estratégica'

A empresária de 36 anos passa por uma crise profissional, em virtude das várias investigações contra seu império, e pessoal, motivada pelos rumores do fim do casamento com o pai dos seus dois filhos: Leone e Vittoria. Os boatos sobre o fim de seu relacionamento com Fedez começaram após notícias sobre a crise conjugal do casal, que revelaram até que o músico teria até saído da casa da família. A briga, por sua vez, teria sido causada pela crise de imagem vivida pela empresária de moda, investigada por suposta publicidade enganosa no caso da promoção de um pandoro para caridade. (ANSA).

