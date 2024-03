Lula pede fim de 'carnificina' e 'punição coletiva' em Gaza

"As pessoas estão morrendo na fila para obter comida. A indiferença da comunidade internacional é chocante", ressaltou Lula, que ainda reafirmou a acusação de "genocídio" contra Israel.

"Já são mais de 30 mil mortos. As vidas de milhares de mulheres e crianças inocentes estão em jogo. As vidas dos reféns do Hamas também estão em jogo", salientou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.