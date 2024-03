Meloni anuncia retorno de Chico Forti, preso nos EUA há 24 anos

WASHINGTON, 1 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira (1º) que o italiano Enrico "Chico" Forti, ex-surfista e produtor de filmes preso na Flórida, Estados Unidos, desde 1998, retornará ao país europeu.

"Estou feliz em anunciar que, após 24 anos de detenção nos Estados Unidos, foi assinada a autorização para a transferência para a Itália de Chico Forti, um resultado do compromisso diplomático deste governo, da colaboração com o estado da Flórida e com o governo dos Estados Unidos, aos quais agradeço", disse ela, em vídeo.

"É um dia de alegria para Chico, para sua família e para todos nós. Nós prometemos, nós fizemos, e agora esperamos por Chico Forti na Itália", concluiu, na filmagem feita em Washington, para onde viajou para se reunir com o presidente americano, Joe Biden.