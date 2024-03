PIB do Brasil sobe 2,9% em 2023 com recorde na agropecuária

"Várias culturas registraram crescimento de produção no ano de 2023, tendo como destaque a soja (27,1%) e o milho (19,0%), que alcançaram produções recordes na série histórica. Por outro lado, algumas lavouras registraram queda na estimativa de produção anual, como trigo (-22,8%), laranja (-7,4%) e arroz (-3,5%)", diz o instituto.

Já o PIB per capita chegou a R$ 50.193,72, um avanço real de 2,2% sobre 2022, de acordo com o IBGE.

No entanto, a taxa de investimento caiu de 17,8% para 16,5% do PIB entre 2022 e 2023, enquanto a taxa de poupança passou de 15,8% para 15,4%.

Por outro lado, as exportações de bens e serviços cresceram 9,1%, enquanto as importações caíram 1,2%.

Ainda segundo o IBGE, o PIB no quarto trimestre de 2023 permaneceu estável em relação aos três meses anteriores, porém avançou 2,1% na comparação com igual período do ano anterior.

(ANSA).