Presidente da Itália se reúne com chanceler alemão em Roma

ROMA, 1 MAR (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu nesta sexta-feira (1º) o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Europa e os conflitos no Leste Europeu e Oriente Médio foram os temas centrais do encontro, ocorrido no Palácio do Quirinale, sede da presidência italiana em Roma.

"É um prazer poder conversar com o senhor e destacar o quanto são... Dizer 'sólidos' é insuficiente'... As nossas relações: são realmente extraordinariamente sólidas, reforçadas pelo recente plano de ação firmado pelo senhor e pela presidente [do Conselho dos Ministros, Giorgia] Meloni, em Berlim, que certamente incrementará a nossa colaboração ainda mais", disse Mattarella, ao cumprimentar Scholz. (ANSA).