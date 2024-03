Rússia faz prisões em funeral de Navalny e em atos em Moscou

A mobilização da polícia ocorre após o Kremlin emitir um alerta contra qualquer protesto "não autorizado".

Conforme dito pelo porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, citado pela agência de notícias Tass, "qualquer manifestação não autorizada será uma violação da lei".

"Consequentemente, aqueles que nela participarem serão responsabilizados de acordo com a lei em vigor", acrescentou.

O advogado, que tinha 47 anos, morreu em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico. As autoridades do país afirmam que Navalny passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.

O corpo do ativista foi sepultado em uma cerimônia restrita aos seus familiares no cemitério Borisovskoye, que fica a cerca de 30 minutos a pé da Igreja do ícone da Mãe de Deus. No entanto, seu funeral contou com a presença de uma multidão e de embaixadores europeus, como o encarregado de negócios italiano Pietro Sferra Carini.

"Hoje aconteceu o funeral de Navalny e mandei nosso encarregado de negócios exteriores colocar flores no túmulo do opositor russo para enviar uma mensagem muito clara da Itália em favor da liberdade de expressão, da democracia, da defesa dos direitos humanos na Federação Russa", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, em entrevista coletiva.