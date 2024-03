'Se Ucrânia perder, Otan pode lutar contra Rússia',diz Pentágono

NOVA YORK, 1 MAR (ANSA) - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse acreditar que, se a Ucrânia for derrotada na guerra deflagrada pela Rússia desde fevereiro de 2022, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) será forçada a lutar contra as tropas de Moscou.

"Se a Ucrânia perder, eu realmente acredito que a Otan entrará em conflito com a Rússia", declarou o chefe do Pentágono durante um discurso na Câmara dos Representantes dos EUA, citado pela imprensa ucraniana nesta sexta-feira (1º).

Austin enfatizou que todos sabem que "se Putin tiver sucesso ele não irá parar", "continuará a ser mais agressivo na região" e "outros líderes ao redor do mundo, outros autocratas olharão para isso".