Verstappen supera Ferrari e é pole position no GP do Bahrein

SÃO PAULO, 1 MAR (ANSA) - O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1, largará na pole position no Grande Prêmio do Bahrein, que acontece neste sábado (2), no Circuito de Sakhir.

Esta é a 33ª pole da carreira do piloto da Red Bull e a primeira da temporada 2024. Ele só assumiu a ponta do treino classificatório no Q3.

O holandês cravou o primeiro lugar com tempo de 1m29s179, 0s228 sobre o monegasco Charles Leclerc, que vai completar a primeira fila na segunda posição.