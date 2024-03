EUA fazem 1º lançamento aéreo de ajuda humanitária em Gaza

Em meio ao novo ataque, fontes de segurança egípcias anunciaram que as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e a troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos devem ser retomadas no Cairo amanhã (3) "Fala-se de uma longa trégua em Gaza e de uma troca, mas para chegar a um acordo é necessário estabelecer a retirada de Israel do norte de Gaza e o regresso dos deslocados", disseram.

Itália - Paralelamente, cidades na Itália, incluindo Trieste e Milão, registram protestos em apoio aos palestinos. Ativistas carregam faixas com os dizeres "Parem o genocídio em Gaza".

Hoje, Roberto Cenati, presidente da ANPI de Milão desde 2011, renunciou em desacordo com o uso da palavra "genocídio" pela associação em relação à resposta militar de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O governo de extrema direita de [Benjamin] Netanyahu, depois do ataque ignóbil do Hamas, levou a cabo um banho de sangue matando muitas pessoas, incluindo crianças e mulheres, mas o termo 'genocídio' é usado com 'delicadeza' porque é o extermínio cientificamente planejado de uma população", afirmou ele em um telefonema à ANSA. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.