Fim de semana na Itália será marcado por nevascas recordes

ROMA, 2 MAR (ANSA) - O primeiro fim de semana de março será marcado por fortes ventos, frio e neve em várias partes da Itália, informou neste sábado (2) o portal iLMeteo.it.

De acordo com o meteorologista Mattia Gussoni, serão registradas nevascas recordes, de até 150 centímetros em 24 horas, em "uma das nevascas mais fortes dos últimos 10-20 anos em algumas áreas do norte do Piemonte e do leste do Vale de Aosta".

As chuvas também são esperadas devido a uma área de baixa pressão que está sendo formada do Oceano Atlântico para o Golfo da Ligúria e gera más condições climáticas, com precipitação também na próxima semana, especialmente no centro-norte da Itália.