Itália trabalha por retorno 'rápido' de Chico Forti,diz ministro

O ex-surfista e seus apoiadores dizem, no entanto, que a condenação é incorreta e que ele é vítima de um erro do judiciário.

"O retorno de Chico Forti à Itália é uma meta importante e há muito tempo esperada e foi alcançada graças aos esforços pessoais da primeira-ministra Giorgia Meloni", afirmou Nordio.

Segundo o ministro italiano, seu gabinete trabalhará "para cumprir no mais curto espaço de tempo possível todas as diligências técnicas necessárias que são da responsabilidade do Ministério da Justiça e que discuti com o procurador-geral da República durante uma visita ao Departamento de Justiça em Washington, em novembro".

"Esperamos que todas as outras etapas, que envolvem também as autoridades judiciais, também possam ser concluídas o mais rapidamente possível para permitir que Forti continue a cumprir a pena no seu país, perto dos seus entes queridos", concluiu.

(ANSA).