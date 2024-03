Multidão faz protesto pró-Palestina em cidades da Itália

Durante a manifestação, foram entoados slogans contra Israel, definido como um "Estado fascista e terrorista".

Já em Roma, manifestantes se reúnem na Piazza Vittorio em uma marcha pró-Palestina que chegará à Piazzale Tiburtino.

"Liberte a Palestina, pare o genocídio", gritam os presentes, que carregam uma foto do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e de sua homóloga italiana, Giorgia Meloni, apertando as mãos, manchada com marcas de mãos pintadas de vermelho, significando o "sangue palestino" em suas consciências.

Já em Milão, além da mobilização, Roberto Cenati, presidente da Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi) da cidade desde 2011, renunciou em desacordo com o uso da palavra "genocídio" pela associação em relação à resposta militar de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O governo de extrema direita de [Benjamin] Netanyahu, depois do ataque ignóbil do Hamas, levou a cabo um banho de sangue matando muitas pessoas, incluindo crianças e mulheres, mas o termo 'genocídio' é usado com 'delicadeza' porque é o extermínio cientificamente planejado de uma população", afirmou ele em um telefonema à ANSA. (ANSA).