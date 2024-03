Ativistas voltam a protestar diante de obra de Botticelli

FLORENÇA, 3 MAR (ANSA) - Ativistas do grupo Ultima Generazione ("Última Geração", em português) voltaram neste domingo (3) às Gallerie degli Uffizi, em Florença, para um novo protesto com o objetivo de destacar a necessidade de combater a crise climática.

Cinco membros do movimento colaram imagens das desastrosas inundações que atingiram Campi Bisenzio, perto de Florença, no ano passado na tela que protege a obra "A Primavera", do pintor renascentista Sandro Botticelli.

De acordo com relatos, os seguranças do local apagaram as luzes da sala, pediram para os visitantes saírem e acionaram a polícia italiana. O quadro de Botticelli não sofreu nenhum dano, pois ele é protegido por uma cobertura de vidro.