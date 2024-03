Mural em Santos homenageia 150 anos da imigração italiana

GENOVA, 3 MAR (ANSA) - A cidade de Santos, no litoral paulista, inaugurou no último sábado (2) um mural artístico que retrata a travessia oceânica de imigrantes italianos para o Brasil há 150 anos.

A obra está localizada na Rua Tuiuti, em frente ao futuro Parque Valongo, e foi revelada na presença do prefeito de Santos, Rogério Santos, do presidente da Fundação Museu Nacional da Emigração (MEI), Paolo Masini, e do vice-prefeito de Gênova, Pietro Piciocchi.

"A cultura é a melhor forma de unir as pessoas. Além de reunir Gênova e Santos neste mural e revitalizar a Região Central, estamos revivendo a história e preservando a memória dos imigrantes italianos em Santos", destacou o prefeito de Santos.