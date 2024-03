Papa volta a pedir fim de guerras e apela por desarmamento

Desejo vivamente que a comunidade internacional compreenda que o desarmamento, é acima de tudo, um dever", apelou.

Por fim, o argentino destacou que "o desarmamento é um dever moral" e é preciso que isto seja colocado "nas nossas cabeças".

"E isso exige a coragem, por parte de todos os membros da grande família das nações, de passar do equilíbrio do medo ao equilíbrio da confiança", concluiu.

Gaza - Hoje, um alto funcionário do Hamas disse que uma trégua na Faixa de Gaza é possível "dentro de 24 a 48 horas" se Israel aceitar as exigências do grupo.

"Se Israel aceitar as exigências do Hamas, que incluem o regresso dos palestinos deslocados ao norte de Gaza e um aumento na ajuda humanitária, isto poderá abrir caminho para um acordo nas próximas 24-48 horas", disse ele a fonte do Hamas sob condição de anonimato.

Representantes do Hamas, do Catar e dos Estados Unidos estão no Cairo para negociar uma trégua e a libertação de reféns em Gaza, segundo meios de comunicação próximos do governo do Egito, país que assumiu um papel de mediador no conflito entre Israel e o Hamas (ANSA).