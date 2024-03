Berardi será submetido a cirurgia após romper tendão de Aquiles

ROMA, 4 MAR (ANSA) - O atacante Domenico Berardi será submetido a uma cirurgia na próxima terça-feira (4) após ter rompido o tendão de Aquiles da perna direita durante a derrota do Sassuolo por 1 a 0 para o Hellas Verona no Campeonato Italiano, no último domingo (4).

Em nota, o clube italiano informou que o jogador será operado, depois que os exames instrumentais realizados nesta manhã confirmaram a lesão completa do tendão de Aquiles.

O médico italiano Stefano Zaffagnini será o responsável por fazer o procedimento em Bolonha. Com isso, o jogador não deve ser convocado pela seleção italiana para disputar a Eurocopa 2024.