Bicampeão Francesco Bagnaia renova com Ducati por 2 anos

ROMA, 4 MAR (ANSA) - O bicampeão mundial de MotoGP Francesco Bagnaia renovou seu contrato com a Ducati por mais duas temporadas e permanecerá na equipe italiana ao menos até o fim de 2026.

"Estou muito contente em poder continuar correndo com a equipe dos meus sonhos. Vestir essas cores é uma honra para mim", declarou Bagnaia em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (4), seis dias antes do primeiro grande prêmio da temporada, no Catar.

O piloto iniciou sua parceria com a Ducati em 2019, no time Pramac Racing. Em 2021, se transferiu para a equipe de fábrica, com quem faturou os títulos de 2022 e 2023.