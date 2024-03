Ferrari roubada de Berger em 1995 é encontrada no Reino Unido

LONDRES, 4 MAR (ANSA) - Uma Ferrari 512M Testarossa roubada do ex-piloto de Fórmula 1 austríaco Gerhard Berger em 1995 foi encontrada após quase 30 anos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (4) pela Scotland Yard, a polícia do Reino Unido, que já está em posse do superesportivo.

O automóvel vermelho havia sido roubado no hotel onde Berger, então piloto da Ferrari, se hospedava para o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. No mesmo dia, também desapareceu uma Ferrari 355B cinza do francês Jean Alesi, dupla do austríaco na escuderia de Maranello naquele ano.