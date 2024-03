Fiat mantém liderança no mercado brasileiro em fevereiro

SÃO PAULO, 4 MAR (ANSA) - Com 22% das vendas do setor, a Fiat garantiu a liderança no mercado brasileiro em fevereiro, registrando 34.328 unidades emplacadas, 11% a mais do que em janeiro, com uma vantagem de mais de 10 mil unidades sobre a segunda colocada.

A marca italiana, integrante do grupo Stellantis, teve o resultado puxado para cima pela Fiat Strada, que novamente foi o veículo mais vendido do país, com 8.568 emplacamentos.

A Fiat Argo ocupou a terceira posição do ranking, com 6.507 veículos comercializados, e o Mobi foi o quarto, com 6.288 unidades emplacadas, subindo seis posições ante o mês anterior.