França será 1º país a incluir direito a aborto na Constituição

PARIS, 4 MAR (ANSA) - A França se tornou nesta segunda-feira (4) o primeiro país do mundo a incluir o direito ao aborto na Constituição, após a aprovação do Parlamento à proposta do presidente Emmanuel Macron.

"Orgulho francês, mensagem universal", celebrou Macron, convocando os cidadãos para uma manifestação na próxima sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, em Paris, para comemorar a medida.

Na Place du Trocadéro, em Paris, milhares se reuniram para assistir à votação extraordinária que ocorria no Palácio de Versalhes e que foi transmitida através de um telão.