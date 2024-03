Fuga de detentos após ataque faz Haiti declarar emergência

PORTO PRINCIPE, 4 MAR (ANSA) - O governo do Haiti declarou estado de emergência e toque de recolher noturno em Porto Príncipe na noite do último domingo (3), depois que gangues armadas atacaram a principal penitenciária da capital do país provocando a fuga de milhares de detentos e a morte de ao menos 12 pessoas.

O estado de emergência foi decretado no departamento Ouest, que inclui Porto Príncipe, a capital do país, e o toque de recolher entre 18h e 5h vai durar até quarta-feira (6). Ambas as medidas poderão ser prolongadas, informou um comunicado oficial.

O objetivo das restrições é "restaurar a ordem e tomar as medidas adequadas para recuperar o controlo da situação", diz o texto, destacando que "o toque de recolher foi estabelecido devido à deterioração da segurança" em Porto Príncipe, onde há "atos criminosos cada vez mais violentos perpetrados por gangues armadas".