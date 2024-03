Haiti mantém escritórios e escolas abertos após fuga de detentos

PORTO PRINCIPE, 4 MAR (ANSA) - Na tentativa de tranquilizar a população de Porto Príncipe, o governo haitiano garantiu nesta segunda-feira (4) que escritórios da administração pública, escolas, indústrias e estabelecimentos comerciais funcionarão durante os três dias em que foram declarados o estado de emergência e o toque de recolher obrigatório.

Em um comunicado assinado pela assessoria de imprensa do gabinete do primeiro-ministro haitiano, recorda-se que o estado de emergência foi decretado no departamento Ouest, que inclui Porto Príncipe, a capital do país, e o toque de recolher ficará em vigor entre 18h e 5h amanhã e quarta-feira (6).

Por fim, o governo "chama a atenção da opinião pública para o fato de esta medida não se aplicar aos agentes policiais em serviço, bombeiros, condutores de ambulâncias, pessoal de saúde e jornalistas devidamente identificados". (ANSA).