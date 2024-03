Inter vence Genoa por 2 a 1 e estica vantagem na Série A

ROMA, 4 MAR (ANSA) - A Internazionale venceu o Genoa por 2 a 1 no estádio de San Siro, em Milão, e deu mais um passo para a conquista do título do Campeonato Italiano na temporada 2023/24.

O time do técnico Simone Inzaghi abriu 2 a 0 no primeiro tempo com os gols de Kristjan Asllani aos 30 minutos e Alexis Sánchez em cobrança de pênalti aos 38.

O Genoa descontou com o gol de Johan Vásquez aos nove minutos da etapa final.