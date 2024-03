Israel convoca embaixador na ONU e acusa secretário-geral

No entanto, os membros da missão conseguiram falar com alguns dos reféns libertados e coletar "informações claras e convincentes de que alguns deles haviam sofrido várias formas de violência sexual relacionadas ao conflito, incluindo estupros, tortura, violência sexual e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes", segundo o documento.

O relatório conclui que "a verdadeira extensão da violência sexual durante os ataques de 7 de outubro pode levar meses ou até anos para emergir, e pode nunca ser verdadeiramente conhecida".

O relatório convida as autoridades israelenses a "permitir o acesso" a uma missão do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e da Comissão Independente de Investigação sobre os Territórios Palestinos, para conduzir "investigações abrangentes sobre todas as alegações de violações, e integrar e aprofundar" os resultados do texto agora divulgado. (ANSA).

