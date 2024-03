Lula e premiê da Espanha assinarão acordo de cooperação

MADRID, 4 MAR (ANSA) - O premiê da Espanha, Pedro Sánchez, partirá nesta terça-feira (5) em uma viagem oficial de três dias, com caráter econômico, para assinar acordos com os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do Chile, Gabriel Boric, e reforçar as "alianças estratégicas" em um momento de "grande sintonia política".

A missão começará na quarta-feira (6), em Brasília e São Paulo, e terminará em Santiago.

Sánchez, liderando um grande grupo de empresários, virá acompanhado do ministro da Economia, Carlos Cuerpo, e da secretária de Comércio, Xiana Méndez.