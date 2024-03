Mais de 40 países pedem investigação por morte de Navalny

Navalny, que tinha 47 anos, morreu em uma penitenciária russa no Círculo Polar Ártico, e as autoridades do país afirmam que ele passou mal após uma caminhada, mas boa parte da comunidade internacional acusa o Kremlin pelo ocorrido.

O corpo do ativista foi sepultado no último dia 1º de março em uma cerimônia restrita aos seus familiares no cemitério Borisovskoye, que fica a cerca de 30 minutos a pé da Igreja do ícone da Mãe de Deus.

Hoje, a viúva de Navalny, Yulia, agradeceu a todos os que compareceram ao funeral do marido e que nos dias seguintes continuaram a fazer fila em frente ao cemitério para depositar flores no seu túmulo. "Muitos se perguntam sobre o verdadeiro amor das pessoas", escreveu ela. (ANSA).

