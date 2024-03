'Não há progresso real nas negociações', diz Hamas

"Os mediadores egípcios e do Catar continuam a fazer progressos nas negociações, mas enfrentam dificuldades extremas", concluiu.

Mais cedo, o Hamas já havia dito que continua as negociações para garantir uma trégua em Gaza, apesar da decisão de Israel de não participar.

"As negociações no Cairo continuam pelo segundo dia, independente da presença da delegação israelense no Egito", afirmou um funcionário do Hamas à Reuters. (ANSA).

