Netanyahu contrai 'leve gripe' e cancela compromissos

TEL AVIV, 4 MAR (ANSA) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, adiou uma reunião que ocorreria na noite desta segunda-feira (4) sobre as medidas de segurança a serem tomadas durante o Ramadã, que começa no próximo domingo (10).

O governo de Israel teme distúrbios em Jerusalém, na Cisjordânia e entre os árabes israelenses em meio ao conflito em Gaza.

O motivo do adiamento seria uma "leve gripe" que acometeu o premiê, que também não participou de uma reunião do conselho de ministros no domingo (3).