Papa encoraja movimento de agricultores na Itália

Estou próximo a vocês e às suas famílias, não desanimem", diz a carta do Papa.

Ao presentear Francisco com um trator, os agricultores haviam também escrito uma mensagem para explicar o motivo dos protestos na Itália, que acontecem na esteira de uma onda de manifestações da categoria por toda a Europa.

"É uma grande honra receber um encorajamento do Papa para seguirmos em frente com nosso trabalho", disse Rosati nesta segunda-feira (4).

Assim como no restante da União Europeia, os agricultores da Itália denunciam um suposto excesso de regulamentação ambiental no bloco, querem o fim das negociações do acordo comercial com o Mercosul e exigem mais políticas públicas para o setor. (ANSA).

