Região italiana oferece exames gratuitos no Dia da Mulher

"Pretendemos usar este dia mundial para lembrar não apenas os riscos associados ao vírus, mas principalmente as medidas que podem ser adotadas para eliminá-los. A primeira delas é a vacinação em idade jovem, mas também existem diferentes tipos de exames de rastreamento, como o Papanicolau ou o teste de HPV", complementou As ATS (Agências de Saúde Territoriais) organizarão dias abertos de rastreamento e prevenção nos quais serão oferecidos exames de Papanicolau para mulheres de 25 a 29 anos, teste de HPV para mulheres de 30 a 64 anos, vacinas contra o HPV para homens de 11 a 18 anos (nascidos em 2006), mulheres de 11 a 26 anos (nascidas em 1998) e grupos de risco, além de mamografias de rastreamento para mulheres de 45 a 74 anos Para agendar outros exames de rastreamento e a vacina contra o HPV, e para saber as datas e horários dos dias abertos, é necessário consultar o site da ATS de referência. (ANSA).

