EUA e Coreia do Sul iniciam exercícios militares e irritam Kim

PEQUIM, 5 MAR (ANSA) - Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram na última segunda-feira (4) seus exercícios militares conjuntos anuais, em uma operação batizada "Escudo da Liberdade", para tentar inibir os excessos de Pyongyang.

Segundo o porta-voz do Estado-Maior Conjunto de Seul, Lee Sung-jun, os exercícios se concentrarão em dissuadir as ameaças nucleares da Coreia do Norte.

As manobras militares de grande escala ocorrem em um "ambiente operacional combinado, conjunto, de multidomínio e interagências", e devem ser concluídas em 14 de março.