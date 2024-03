Itália retoma navegação em local de naufrágio do Costa Concordia

ILHA GIGLIO, 5 MAR (ANSA) - Doze anos depois do desastre envolvendo o Costa Concordia, a navegação acima do fundo do mar da ilha de Giglio onde o navio de cruzeiro permaneceu encalhado voltará a ser permitida.

A decisão foi estabelecida em um decreto do Gabinete Distrital Marítimo de Giglio, que implementa um pedido datado de 1º de janeiro do Observatório de Monitorização de Ilhas para a restauração, reconstituição e estabilização de habitats marinhos após a área ter sido ocupada pelo estaleiro para a remoção do navio.

A região especificada é a que está abaixo da costa que vai de Cala Ficaiaccia a Punta del Lazzaretto.