Justiça italiana condena ativistas por vandalismo contra Senado

ROMA, 5 MAR (ANSA) - Um tribunal de Roma condenou nesta terça-feira (5) três ativistas climáticos do grupo Ultima Generazione ("Última Geração", em português) pelo ato de vandalismo no Senado da Itália, no último dia 2 de janeiro.

Os manifestantes foram considerados culpados de pintar com tinta vermelha as paredes externas do palácio do Senado em Roma, durante uma tentativa de aumentar a conscientização sobre a crise climática.

Os três foram condenados a uma pena suspensa de oito meses de prisão por "danos agravados" e terão que pagar uma multa de 60 mil euros ao Senado, ao Ministério da Cultura e ao Conselho Municipal de Roma, o Campidoglio.