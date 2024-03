Kate Middleton voltará a compromissos públicos em 8 de junho

LONDRES, 5 MAR (ANSA) - Afastada dos holofotes desde que foi internada para uma cirurgia abdominal de emergência, em meados de janeiro, a princesa de Gales, Kate Middleton, participará de seu primeiro compromisso oficial em 8 de junho, informou o governo britânico nesta terça-feira (5).

Segundo a nota do Ministério da Defesa do governo do premiê Rishi Sunak, Kate marcará presença no desfile militar feito por ocasião das comemorações oficiais do aniversário do soberano - que não coincidem com o aniversário cronológico, que no caso do rei Charles III é em 14 de novembro.

A expectativa é de que a princesa esteja em "plena forma, podendo rever pessoalmente a tropa com seu uniforme", especifica o governo, que não exclui a possibilidade dela assumir outros compromissos públicos antes de 8 de junho.