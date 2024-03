Lazio perde para Bayern e é eliminada da Champions

MUNIQUE, 5 MAR (ANSA) - A Lazio foi eliminada nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa após perder por 3 a 0 para o Bayern na Allianz Arena em Munique, na Alemanha, nesta terça-feira (5) A equipe italiana jogava por um empate, já que havia vencido por 1 a 0 o jogo de ida do último dia 14 de fevereiro no Stadio Olimpico de Roma.

O time do técnico Maurizio Sarri, no entanto, sucumbiu ainda no primeiro tempo com os gols de Harry Kane aos 38 minutos e de Thomas Müller aos 47.

O Bayern confirmou a classificação no segundo tempo com mais um gol de Harry Kane aos 21 minutos.