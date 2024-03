Lula segura bandeira da Palestina e critica Israel

Um dos participantes do evento, o poeta Antônio Marinho, levou ao palco uma bandeira da Palestina, e Lula aproveitou para posar para fotos segurando o estandarte.

Há duas semanas, o mandatário comparou o "genocídio" em Gaza com o Holocausto nazista e foi declarado como "persona non grata" pelo governo do premiê israelense, Benjamin Netanyahu.

(ANSA).

