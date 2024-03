Moscou e Berlim se acusam após vazamento de reunião militar

No mesmo dia, o canal Russia Today divulgou a gravação de áudio de 38 minutos, em que os militares falavam sobre um ataque ucraniano à Crimeia em 19 de fevereiro.

Eles debatiam o direcionamento de mísseis e o potencial impacto do uso de mísseis Taurus de fabricação alemã.

O equipamento vem sendo solicitado por Kiev, mas a Alemanha, até o momento, se recusou a fornecê-lo, temendo uma escalada do conflito.

Especialistas consultados pela revista Der Spiegel disseram acreditar que a gravação era autêntica, e que a conversa não ocorreu em uma rede secreta interna do exército.

Um porta-voz do Ministério da Defesa de Berlim disse que está sendo investigado "se as comunicações no setor da aviação foram interceptadas".

Com a divulgação das informações, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, disse que "a conversa interceptada entre altos oficiais militares alemães é prova de que a Alemanha está se preparando para iniciar uma guerra contra a Rússia".