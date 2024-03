Negociações com Hamas continuam, garante fonte egípcia

CAIRO, 5 MAR (ANSA) - Uma fonte egípcia de alto escalão disse que as negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza estão "difíceis", mas "continuam".

A informação foi divulgada pela emissora estatal do Egito Al Qahera, após a imprensa internacional ter veiculado que as tratativas no Cairo haviam sido interrompidas.

No entanto, a TV árabe Al Jazeera afirmou que "um encontro entre a delegação do Hamas e o chefe de inteligência do Egito e as conversas de ontem [4] e anteontem [3] no Cairo não produziram uma reviravolta".