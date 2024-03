PIB da Itália avança 0,2% no quarto trimestre

"O crescimento é explicado sobretudo pelos investimentos, pela demanda externa e pelos gastos públicos, que contribuíram com 0,5, 0,4 e 0,1 ponto percentual, respectivamente", afirma o instituto.

"Por outro lado, o consumo das famílias e do setor privado subtraiu 0,8 ponto percentual do crescimento do PIB [no quarto trimestre]", destacou o Istat. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.