Pisa tem 'boom' de turistas em 2023 com 2 milhões de visitantes

De acordo com os dados, o número de chegadas também registrou um "boom", com um total de 896.074 (+18% em comparação com 2022).

"Os fluxos estrangeiros são principalmente impulsionadores, com um aumento de 28% nas chegadas e 23% nas presenças. Os italianos, que tinham garantido uma presença forte nos anos da pandemia, registaram ainda um aumento de 9% de chegadas e 3% de presenças", explica a administração municipal.

O relatório indica ainda que os estrangeiros representam 55,5% do total de presenças (1.129.484) contra 44,5% dos italianos (905.550), enquanto as chegadas registram 66% de estrangeiros (591.763) e 34% de nativos (304.311).

A estadia média total diminuiu ligeiramente: em 2023 foi de 2,3 noites, enquanto que no ano anterior foi de 2,4 noites.

"Os dados são satisfatórios e acima das expectativas. Os números nos dizem que existe uma grande presença de turistas, mais de dois milhões de visitantes, com um retorno significativo de estrangeiros", comentou o prefeito de Pisa, Michele Conti.

Segundo ele, é preciso "trabalhar na melhoria da qualidade da oferta de alojamento, hotelaria e restauração". "Desta forma todos conseguiremos melhorar também a estadia média dos turistas na zona".